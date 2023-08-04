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НовостиПроисшествия4 августа 2023 9:44

Годовалый малыш схватился за горячую плитку и попал в больницу в Петербурге

У схватившегося за плитку маленького ребенка диагностировали ожоги руки в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ребенка ночью отвезли в больницу.

Ребенка ночью отвезли в больницу.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Невском районе Петербурга мама не досмотрела за ребенком, и малыш получил серьезные ожоги. Мальчик схватился за горячую плитку. В итоге в ночь на 4 августа полуторагодовалого сына отвезли в детскую больницу на Авангардной улице. Об том сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Ребенка забрали из квартиры на улице Крыленко, - рассказал источник.

Врачи диагностировали у малыша ожоги двух пальцев на левой руке второй степени. Врачи оказывают мальчику всю необходимую помощь.

Напомним, накануне эксгибиционист приставал к 9-летнему мальчику и девочке такого же возраста в Тосно. Сотрудники полиции поймали мужчину по горячим следам. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.