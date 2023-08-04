Водитель сдавал задним ходом и насмерть задавил велосипедиста в Петербурге

Полиция проводит проверку после гибели велосипедиста под колесами грузовика в Петербурге. Фото: t.me/pitertop

Смертельное ДТП произошло утром на Новочеркасском проспекте в Петербурге. Водителю грузового автомобиля «Мерседес» нужно было проехать немного назад, и он начал сдавать задним ходом. В этот момент мимо проезжал велосипедист. Его зацепило и утащило под кузов. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 4 августа 2023 года в 9:38 у дома 43 по Новочеркасскому проспекту водитель грузового автомобиля «Мерседес», сдавал задним ходом, и не заметил двигавшегося по тротуару велосипедиста. В результате ДТП ехавший на велосипеде мужчина от полученных травм скончался, - говорится в сообщении.

Полиция организовала проверку. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.