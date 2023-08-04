Пожилой петербуржец остался с кредитом на 8,5 млн рублей после звонка мошенников

Пенсионер взял кредит на 8,5 млн рублей и перевел деньги мошенникам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские разыскивают мошенников, которые вытянули из 70-летнего жителя Петербурга 8,5 млн рублей. Пенсионер рассказал правоохранителям, что на протяжении нескольких дней, с 26 июля по 1 августа, ему на телефон звонил неизвестный. Собеседник говорил, что аферисты оформили на него кредит. А чтобы закрыть его, петербуржцу необходимо взять новый заем и перевести деньги на безопасный счет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Неизвестный убедил его в том, что на его имя кто-то оформил кредит, закрыть который можно только средствами нового кредита, переведенными на указанный пожилому мужчине безопасный счет. Поверив злоумышленникам, пенсионер стал следовать их инструкциям, в результате чего лишился 8,5 млн рублей, - говорится в сообщении.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.