Брызнули газом и отобрали сумку: Три хулиганки из детдома напали на знакомую в Петербурге

Сотрудники полиции быстро задержали хулиганок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали трех воспитанниц детского дома, которые напали на свою знакомую около дома на Комендантском проспекте. Все произошло около пяти часов вечера 2 августа. Девочка сразу вызвала полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Трое ее знакомых девушек распылили ей в лицо газ из аэрозольного баллончика, после чего забрали у нее сумку, в которой находились документы, банковские карты, мобильный телефон «Айфон XR», наушники «ЭирПодс», и скрылись с места происшествия, - рассказали в ведомстве.

Общий ущерб девочка оценила в 22 тысячи рублей. Всех подозреваемых подростков задержали 3 августа на улице Маршала Новикова. Сумку со всеми вещами у хулиганок отобрали и вернули пострадавшей. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.