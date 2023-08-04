После жестокого изнасилования петербурженки в парке Малиновка возбудили дело

После изнасилования женщина обратилась в полицию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 35-летняя женщина обратилась в полицию после жестоко изнасилования. Она шла по парку Малиновка около трех часов ночи 3 августа. Внезапно на нее напал незнакомец. Все происходило на проспекте Косыгина. Об этом сообщает "Мойка78".

- Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании с угрозами убийством, совершенное с особой жестокостью, - пишет издание.

Сотрудники правоохранительных органов Красногвардейского района продолжают искать преступника. Состояние пострадавшей женщины не уточняется.

Напомним, в Тосно эксгибиционист приставал к 9-летним детям в свой день рождения. Он разделся перед девочкой и мальчиком. Мужчину через несколько минут поймали полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.