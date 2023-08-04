Сапборд с пятиэтажный дом проплывет по рекам Петербурга

Гигантский сапборд проплывет по рекам Петербурга 5 августа. Фото: пресс-служба журнала «Энергия+»

Мировой рекорд собираются установить в Петербурге в эти выходные. По рекам Мойка и Фонтанка, а также по Крюкову канала 5 августа в рамках международного фестиваля «Фонтанка SUP» проплывет гигантский сапборд. Длина его составила 15,4 метра, что сопоставимо с высотой пятиэтажного дома. В город на Неве даже приедут эксперты Книги рекордов России, чтобы зафиксировать рекорд. Об этом рассказали в пресс-службе онлайн-журнала «Энергия+», который стал создателем этого сапборда.

- Доска почти на метр больше прошлого достижения из Книги рекордов Гиннесса, установленного энтузиастами из Испании в 2016 году, - отметили в пресс-службе.

Гигантская доска возглавит речной фестиваль, в котором поучаствуют 10 тысяч сапсерферов. И если обычным сапбордом управляет один человек, то доске-рекордсмену потребуется 22 серфера. Все они проплывут почти девять километров по рекам Северной столицы.