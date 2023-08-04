Суд Петербурга оштрафовал Okko на 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ-сценами

Суд Петербурга выписал сервису Okko штраф в 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ-отношений. Фото: Олег ЗОЛОТО

В конце июня Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал три административных дела против ООО «ОККО» из-за пропаганды ЛГБТ-отношений. Оказалось, что на площадке онлайн-кинотеатра на 16 фильмах, где были эпизоды с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений, стояло возрастное ограничение в «16+». А подобные ленты должны маркироваться знаком «18+». За это компания должна выплатить штраф в 1 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Суд объединил протоколы в один и назначил ООО «ОККО» штраф в 1 млн рублей, - говорится в сообщении.

Напомним, что Смольнинский районный суд Петербурга рассматривал аналогичное дело, но только в отношении ПАО «Ростелеком». Компания также поставила неправильную маркировку на фильмы, размещенные на площадке онлайн-кинотеатра Wink. Недавно стало известно, что за это организации тоже назначили штраф в 1 млн рублей.