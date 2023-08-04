Петербуржцев предупредили о ливне и грозах во второй половине дня 4 августа

Ливни с грозами обрушатся на Петербург во второй половине дня 4 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге в ближайшие часы испортится погода. В период с 15:30 до 18:30 4 августа в Северной столице пройдут ливни и грозы. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

- Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 4 августа в ближайшие 1-3 часа в Северной столице ожидается гроза и ливень, - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что в Петербурге 4 августа еще продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности. Его вводят, когда ожидается потенциально опасная погода. Водителей в это время просят быть особенно осторожными на дорогах, так как из-за непогоды повышается рис возникновения ДТП. Пешеходов также просят быть внимательнее.

Между тем, дожди продлятся до утра субботы, 5 августа. А потом регион попадет под теплый циклон, осадки прекратятся, а воздух прогреется до +26 градусов. Тепло будет держаться вплоть до 8 числа.