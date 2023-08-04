Мужчина пострадал в квартирном пожаре на улице Подвойского в Петербурге

Пожарные тушили огонь почти час. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Невском районе Петербурга днем 4 августа начался пожар. Сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире на улице Подвойского поступило около часа дня. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- В трехкомнатной отдельной квартире общей площадью 54 квадратных метра на кухне происходило горение обстановки на площади шесть квадратных метров, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожарные боролись с огнем около часа. Пламя удалось победить около двух часов дня. Из-за возгорания пострадал один человек, его госпитализировали в медицинское учреждение. По предварительной информации, со всеми остальными жильцами все в порядке.

На место происшествия приезжали две пожарные машины и десять спасателей. Причины и обстоятельства случившегося будут выяснять дознаватели.