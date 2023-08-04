После гибели утонувшей в Ленобласти трехлетней девочки СК проводит проверку

Девочка утонула, когда осталась без присмотра родителей. Фото: Прокуратура ЛО

Следователи СУ СКР по Ленобласти проводят проверку после гибели трехлетней девочки, утонувшей в пожарном водоеме. Инцидент произошел около 11 часов дня 4 августа. Малышка осталась без присмотра родителей, вышла из дачного дома и в какой-то момент упала в воду. Об этом сообщает пресс-служба СК.

- После получения информации на место происшествия незамедлительно выехали и.о. руководителя следственного отдела по городу Кириши, следователи СК и сотрудники полиции. Проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в региональном ведомстве.

Напомним, в воде малышку нашла ее мама. Женщина сразу вызвала скорую помощь, девочка была еще жива. Она умерла по пути в больницу. На месте происшествия также работают сотрудники прокуратуры Ленобласти.