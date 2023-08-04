Туристический трамвай Петербурга на девять дней изменит маршрут

Трамвай «Первый туристический» на девять дней изменит маршрут в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге с 5 по 13 августа из-за ремонта трамвайных путей меняется маршрут туристического трамвая. Об этом сообщили в пресс-службе Горэлектротранса. Напомним, что по этой же причине с 29 июля изменили отправную точку «Первого туристического». Если раньше он собирал пассажиров на Васильевском острове, то сейчас посадка производится у ворот Трамвайного парка №3 на Большой Посадской улице, 24/2.

Так, 5 и 7 августа туристический трамвай от отправной точки следует по улице Чапаева, затем сворачивает на Сампсониевский мост, идет по Литейному проспекту, через Инженерную улицу поворачивает на Садовую, после проезжает мимо Марсово поля, а затем через Троицкий мост доезжает до улицы Куйбышева и возвращается на улицу Чапаева.

- С 8 по 13 августа уристический трамвай следует по маршруту: Большая Посадская 24/2 - улица Чапаева - Сампсониевский мост - Боткинская улица - улица Академика Лебедева - Литейный мост - Литейный проспект - Загородный проспект - Колокольная улица - улица Марата - Свечной переулок - Лиговский проспект - Кузнечный переулок - Колокольная улица - Загородный проспект - Литейный проспект - Литейный мост - улица Академика Лебедева - Лесной проспект - Гренадерская улица - Гренадерский мост - улица Чапаева - Большая Монетная улица, - добавили в Горэлектротрансе.