Петербуржцы сдали в июле почти 30 тонн опасных отходов

почти 30 тонн опасных отходов сдали петербуржцы в июле. Фото: комитет по природопользованию

Более 29 тонн опасных отходов сдали петербуржцы в июле. Среди них оказались батарейки, аккумуляторы, автомобильные покрышки, сломанная бытовая и компьютерная техника, лампочки, таблетки и другое. А принесли все это на утилизацию свыше 9,5 тысячи человек. Об этом сообщили в комитете по природопользованию.

- Специалисты «Экостроя» приняли и отсортировали более девяти тонн покрышек, свыше 6,5 тонны батареек и аккумуляторов, 4,6 тонны вышедшей из эксплуатации компьютерной и бытовой техники, 4,4 тонны химических отходов, 3,2 тонны люминесцентных и 301 килограмм светодиодных ламп, 851 килограмм лекарственных препаратов, а также 43 килограмма противогазов с комплектующими и 38 килограммов термометров, - уточнили в ведомстве.

В Северной столице работает 505 экотерминалов и 18 экопунктов по сбору батареек. Также каждый день в город выходят два экоавтомобиля, которые собирают другие опасные отходы.