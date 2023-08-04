Роспотребнадзор дал советы петербуржцам по выбору арбузов и дынь

Петербуржцам рассказали, как выбирать арбузы и дыни. Фото: Олег ЗОЛОТО

Недавно начался сезон арбузов и дынь. Их можно встретить на прилавках различных магазинов. Чтобы употребление этого лакомства оставило у петербуржцев только положительные эмоции, Роспотребнадзор дал несколько советов по их выбору. Так, корка зрелого арбуза должна быть блестящей, яркой и контрастной, а светлое пятно на боку - желтым или даже оранжевым. При этом если ноготь легко протыкает «кожу» арбуза, то значит он еще незрелый.

- Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, а при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст, - добавили в ведомстве.

«Плохой» арбуз можно определить по ярко-красной с небольшим фиолетовым оттенком мякотью и желтым волокнам, которые идут от сердцевины к корке. Кроме того, разрез у «неправильных» плодов будет гладкая, тогда как в норме у нее должны быть крупинки.

Дыня выбирается по тем же правилам. Однако противоположная сторона от хвостика должна быть слегка мягкой, а звук от удара - глухим.

Специалисты напоминают, что перед тем, как разрезать плоды, их нужно тщательно вымыть с мылом. Разрезанные арбузы и дыни необходимо хранить в холодильнике. А если после «вскрытия» плода ощущается кислый запах, то есть продукт нельзя.