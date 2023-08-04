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НовостиПроисшествия4 августа 2023 14:16

Мигрант жестоко избил незнакомку на Литейном проспекте в Петербурге

Петербурженка попала в больницу после жестокого нападения мигранта
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские поймали злоумышленника.

Полицейские поймали злоумышленника.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в жестоком избиении женщины 23 июля. Пострадавшую отвезли в больницу с Литейного проспекта. Медики сообщили обо всем в правоохранительные органы. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Подозреваемого задержали ночью 3 августа на Заречной улице в Горелово. Им оказался 43-летний мигрант, который уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, накануне в парке Малиновка жестоко изнасиловали 35-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ищут злоумышленника.