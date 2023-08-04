Один петербуржец оказался безбилетником среди 100 проверенных в рейде пассажиров

В Петербурге прошел рейд по выявлению безбилетников. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты проверили транспорт Петербурга, чтобы выявить безбилетников. Рейд прошел совместно с полицейскими и Организатором перевозок. Оплату проезда проверяли у пассажиров трех популярных маршрутов Невского района - №№ 264, 253, 95. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба комитета по транспорту Северной столицы.

- Проверены 100 пассажиров. В результате - выявлен один безбилетник. Сотрудник полиции проверил у пассажира документы, а контролер оформил акт о правонарушении. Безбилетнику придется заплатить штраф в размере 500 рублей, - рассказали в ведомстве.

К слову, рейды по выявлению «зайцев» проходят в транспорте ежедневно. За полгода контролеры проверили более 20 миллионов пассажиров в трамваях, троллейбусах и автобусах. За все это время количество нарушителей не превысило 7,7 процентов. Это говорит о том, что петербуржцы обладают высокой платежной дисциплиной.