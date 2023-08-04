Мужчина выстрелил в голову собственного тестя в Ленобласти

Полицейские оперативно задержали зятя. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции во Всеволожском районе Ленобласти задержали мужчину, который стрелял в собственного тестя. 61-летний пенсионер сам обратился к сотрудникам 3 августа. Он рассказал, что зять ранил его в голову из травматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Как и чем именно была нанесена травма, заявитель не видел, и от дачи объяснений и осмотра места происшествия в ночное время отказался, - рассказали в ведомстве.

Подозреваемого зятя задержали по горячим следам этим же вечером. Мужчину отвезли в 128 отдел полиции Всеволожского района. Полицейские выписали на него протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.