16-летний подросток упал с велосипеда в Ленобласти и попал в реанимацию

Подросток получил многочисленные переломы черепа на велопрогулке в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

16-летний житель Ленобласти угодил в больницу после неудачной велопрогулки. Его госпитализировали в реанимацию клиники Педиатрического университета. Там медики диагностировали у подростка ушиб головного мозга тяжелой степени, субарахноидальное кровоизлияние, множественные переломы черепа и лицевых костей. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

– Поздним вечером, 2 августа, юноша упал с велосипеда в канаву. Он сильно ударился головой, – уточнили в пресс-службе организации.

По словам друга пострадавшего, парень даже ненадолго потерял сознание. Сначала юношу отвезли в Лужскую больницу. Ему сделали рентген черепа и правого предплечья, наложили гипсовую лангету. От госпитализации подросток отказался, его отпустили домой. Но обеспокоенные родители вновь обратились к врачам.

Сейчас за мальчиком присматривают специалисты Педиатрического университета.