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НовостиЭкономика4 августа 2023 16:48

Петербургский тракторный завод выплатит 3,5 млн евро «дочке» Bosch

Арбитражный суд решил спор между «Бош Рексрот» и петербургским тракторным заводом
Элеонора КУРЮМОВА
Петербургский тракторный завод выплатит 3,5 млн евро «дочке» Bosch.

Петербургский тракторный завод выплатит 3,5 млн евро «дочке» Bosch.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Спор длиною в год между «Бош Рексрот» и петербургским тракторным заводом решил Арбитражный суд региона. Российский производитель задолжал немецкой компании около 3,5 миллиона евро. Вынесенное решение появилось в картотеке арбитражных дел.

– Иностранная компания подала иск, чтобы взыскать 3,76 миллиона евро долга по оплате заказов, а также 300 тысяч евро за просрочку платежа. Потом требования выросди на целый миллион заграничной валюты, – говорится в прикрепленных документах.

Напомним, что компании сотрудничали целых пять лет – с 2017 по 2022 год. «Бош Рексрот» поставляла гидравлическое оборудование для тракторов «Кировец». Но в марте 2022 года фирма остановила производства на предприятиях в России. Аргументировали представители это тем, что детали могут быть использованы в «негражданских целях». Петербургский тракторный завод подал встречный иск на сумму 342,3 миллиона рублей.