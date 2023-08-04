Более 70 социальных объектов введут в Петербурге до конца 2023 года

70 социальных объектов введут в Петербурге до конца 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор города на Неве Александр Беглов заявил, что петербургский строительный комплекс сегодня считается одним из крупнейших в стране. Только до конца 2023 года в Петербурге введут в эксплуатацию более 70 социальных объектов. Строительные компании не только работают на регион, но и восстанавливают город-побратим Мариуполь. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Строитель – особенно уважаемая профессия. Она, прежде всего, созидательная, – подчеркнул глава Петербурга.

Планируется, что в городе до конца года появятся новые школы, детские сады, больницы и поликлиники. К слову, за последние несколько лет в Северной столице на две трети сократился дефицит социальных объектов в районах новой застройки. Они теперь строятся вместе с жильем.

Кстати, за семь месяцев текущего года в городе на Неве уже ввели более двух миллионов квадратных метров.