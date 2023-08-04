Жесткое ДТП с перевернутым авто произошло в Ленобласти. Фото: ДТП и ЧП Петербург

Жесткое ДТП произошло во второй половине дня, 4 августа, неподалеку от коттеджного поселка «Финский бриз». Там столкнулись два автомобиля. Сложно представить, какой силы был удар: от одной машины осталась лишь задняя часть кузова, а другой транспорт вообще перевернулся. Фото и видео с места происшествия опубликовали очевидцы в телеграм-канале «ДТП и ЧП Петербург».

– На дачу неслись с такой скоростью, интересно? – задалась вопросом в комментариях одна из читательниц блога.

Как именно произошла авария, пока что неизвестно. Но на место уже прибыли сотрудники служб. Свидетели происшествия ничего не сказали о состоянии водителей. Но, глядя на кондицию транспорта, становится понятно, что явно не в лучшем. Вряд ли они смогут выручить средства на его стабилизацию с груды металлолома, в которую превратились машины.