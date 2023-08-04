Мощная пробка образовалась на Дальневосточной улице в Петербурге из-за ДТП. Фото: t.me/Megapolisonline

Пробки часто проследуют автолюбителей из Петербурга: слишком большое количество машин, ежедневно пересекающих улицы города. Но иногда трафик взлетает до небес из-за не очень удачных маневров местных жителей. Например, 4 августа, на перекрестке улиц Зольной и Дальневосточной передними бамперами обнялись две иномарки. И перекрыли полторы полосы. Фото с места столкновения появилось в телеграм-канале «Мегаполис».

– Из-за аварии ограничено движение в сторону набережной. Встретились два одиночества, – расстроено отметил свидетель происшествия, оказавшийся прямо позади неподеливших проезжую часть автомобилистов.

Он уточнил, что объехать героев этого вечера в Выборгском районе все-таки можно. Только для этого нужно выехать на встречную полосу и дождаться по-настоящему безопасного момента, чтобы спокойно добраться до дома.