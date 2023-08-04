Смертельное ДТП произошло на трассе «Зеленогорск-Выборг». Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленобласти, на трассе «Зеленогорск - Приморск - Выборг» сегодня, 4 августа, произошло смертельное столкновение. Из-за ДТП погиб пассажир одного из автомобилей. Сотрудники полиции проводят проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Около пяти часов вечера на 20-м километре автодороги 37-летняя женщина, находилась за рулем автомобиля «Додж». По неизвестным причинам она не справилась с управлением, – уточнили в пресс-службе ведомства.

После того, как автоледи потеряла контроль над транспортом, машина вылетела на встречку и столкнулась с «Рено Логан». «Французом» управлял 40-летний мужчина. Вместе с ним ехали три человека. Один из пассажиров скончался на месте от полученных травм. Двух других – возрастом 42 года и 20 лет – госпитализировали в одну из больниц региона. Медики оценили их состояние как среднетяжелое.