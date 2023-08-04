Аномальная жара вынудила петербуржцев искупаться в фонтане на Московской площади. Фото: скриншот видео

День ВДВ в Петербурге прошел, а аномальная жара – нет. Поэтому двое местных жителей решили охладиться под мощными струями воды в фонтане на Московской площади. Но их быстро оттуда вывели сотрудники городского «Водоканала». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

– Сотрудники предприятия провели разъяснительную беседу с купающимися в фонтанном комплексе, – добавили в пресс-службе учреждения.

После всех разъяснений нарушители правил порядка покинули свой импровизированный оазис и отправились восвояси. К счастью, любители поплескаться в технической водичке не сломали и не повредили оборудование.

А в петербургском «Водоканале» напомнили, что такое развлечение может привести к травмам. Более того, вода из систем не предназначена для плавания, во время которого купающиеся могут поломать сложную и дорогую систему.