Куполам Павловского собора в Гатчине вернули изначальный вид. Фото: vk.com/id432917

В Гатчине восстановили купола Павловского собора. Но, к счастью, над кропотливой реставрацией трудились специалисты. Поэтому части объекта вновь приобрели не искаженный, а изначальный внешний вид. Об этом сообщил зампред правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению культурного наследия региона Владимир Цой

– Прекрасный Павловский собор в Гатчине вновь выглядит так, как задумывал архитектор, – написал глава профильного комитета на своей странице ВКонтакте.

В комментариях откликнулись многочисленные ценители архитектуры и поблагодарили множество раз за качественно сделаю реставрацию. К слову, в последние годы это стало реальной проблемой.

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