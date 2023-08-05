Без вести пропавшую 43-летнюю петербурженку ищут неделю. Фото: ЛизаАлерт

В Петербурге продолжаются поиски без вести пропавшей местной жительницы. 43-летняя женщина ушла из дома в неизвестном направлении 29 июля. С тех пор прошла неделя, но ее местоположение остается неизвестным. Об этом волонтеры поисково-спасательного отряда сообщили в своих социальных сетях.

– Помогите найти человека! Нужна помощь добровольце, – обратились активисты к неравнодушным местным жителям.

Среди примет на уже появившейся в интернете ориентировке они указали рост около 168 сантиметров, худощавое телосложение, серо-голубые глаза и светло-русого цвета волосы. В день исчезновения, как сообщил родственники пропавшей, на ней была надета светло-голубая майка и такие же джинсы. Всю известную информацию о женщине можно сообщить напрямую инфоргу поиска Валентину по телефону 8 905 207 52 56. Либо на номера горячей линии: 112 или 8 800 700 54 52.