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НовостиОбщество4 августа 2023 22:17

Останки 70 советских солдат перезахоронили с воинскими почестями под Выборгом

Тела 70 бойцов, павших в Советско-финляндской войне, обнаружили в районе озера Градуевское
Элеонора КУРЮМОВА
Останки 70 советских солдат перезахоронили с воинскими почестями под Выборгом. Фото: vk.com/vbgregion

Останки 70 советских солдат перезахоронили с воинскими почестями под Выборгом. Фото: vk.com/vbgregion

В Ленобласти с воинскими почестями перезахоронили останки 70 красноармейцев. Торжественно-траурная церемония, посвященная солдатам, погибшим в период Советско-финляндской войны 1939-1940 годах, прошла в Выборгском районе. Мероприятие состоялось на воинском захоронении №134 около поселка Вещево. Об этом пишет «Online47» cо ссылкой на пресс-службу районной администрации.

– Специалисты, предположительно, обнаружили останки 90-й стрелковой дивизии. Подразделение входило в состав седьмой Армии Северо-Западного фронта, – сообщил главный специалист комитета по молодежной политике, координатор поисковых отрядов Ленобласти Герман Сакс.

Захоронения военнослужащих нашли в районе озера Градуевское. Почтить память пришли солдаты, поисковики, молодежные активисты, волонтеры и представители правительства области, а также администрации Гончаровского поселения.