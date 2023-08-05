Движение по трассе «Сортавала» ограничат из-за ремонта на полтора месяца.

Движение на федеральной трассе «Сортавала» ограничат на целых полтора месяца. В Ленобласти будут ремонтировать путепровод через железную дорогу «Лосево — Каменногорск». Поэтому с 20 августа по 5 октября на участке организуют реверсивное движение автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– Скорость движения транспорта ограничат до 40 километров в час, – добавил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Он также уточнил, что на 76 километре трассы заменят мастичные деформационные швы, систему гидроизоляции, а также восстановят защитный слой бетона и верхнее дорожное покрытие. Напомним, что на путепроводе всего две полосы движения: по одной в каждом направлении. Сроки действия ограничений могут скорректировать из-за изменения погодных условий.