ОПГ из Петербурга обвинили в незаконном возмещении НДС и краже 191 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следователи Петербурга и Ленобласти разобрались в уголовном деле о мошенничестве с НДС. Преступная группировка, на которую и завели материалы, украла из бюджета более 191 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

– Следователи считают, что в 2016 году гендиректор компании решил на бумагах приобрести товар у двух аффилированных компаний сельхозпродукции, – рассказали в пресс-службе ведомства.

После мнимой сделки глава фирмы отнес в налоговую подложные декларации и документы бухучета. Когда обман вскрылся, хитрецов задержали. На мушку закона попался 54-летний глава регионального отдела закупок компании по экспорту сельскохозяйственной продукции, 36-летний гендиректор одной из компаний и 38-летний оптовик. Руководителя организации-экспортера объявили в международный розыск.

Уголовное дело передали в Красногвардейский суд для рассмотрения по существу.