Два трупа нашли в квартире в Веселом поселке в Петербурге

Убитого выстрелом в голову мужчину и труп женщины нашли в квартире в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трупы двух петербуржцев обнаружили поздним вечером, 4 августа, в квартире на проспекте Большевиков. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», мужчина погиб от выстрела в голову. Причина смерти его возлюбленной остается неизвестной.

– Следователи в Невском районе выясняют обстоятельства и причину гибели сожителей, – пишет агентство.

Нашел остывшие тела 52-летнего мужчины и его 33-летней спутницы в Веселом поселке сын петербуржца, вернувшийся с работы. Как передает «Оперативное прикрытие», на теле скончавшейся нет внешних признаков насильственной смерти.

По словам сына скончавшегося, мачеха часто налегала на алкоголь. Ссорились ли неофициальные супруги, он также не знает. Соседи скандала и звуков выстрела не слышали. Сейчас тела направили в морг. В квартире нашли травматический пистолет, два магазина, десять патронов и гильзу.