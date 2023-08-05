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НовостиПроисшествия5 августа 2023 8:34

Два подростка попали в реанимацию с отравлением лекарствами в Петербурге

Школьник из Петербурга выпил виски и таблетки от эпилепсии и попал в больницу
Элеонора КУРЮМОВА
Два подростка попали в реанимацию с отравлением лекарствами в Петербурге.

Два подростка попали в реанимацию с отравлением лекарствами в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Двух подростков из Петербурга госпитализировали в реанимацию. Причиной плохого самочувствия детей стало отравление лекарствами. Об этом сообщили в АН «Оперативное прикрытие».

– 3 августа 17-летний школьник оказался в Детской больнице имени Раухфуса. Медики выяснили, что подросток находился дома один. Сначала он, по неизвестным причинам, выпил около 300 миллилитров виски, – уточнили в агентстве,

После этого он заел алкоголь 36 таблетками лекарства от эпилепсии и депрессии. Медикаменты выписали его матери. Зачем молодой человек сделал это, неизвестно, Семья у юноши полная, на учете также не состоит.

На следующий день, 4 августа, около полудня в ту же реанимацию попала шестиклассница. По предварительным данным, девочка поссорилась с матерью. Она также приняла сильнодействующие препараты, выписанные врачом. Школьница находится в реанимации.