Два подростка попали в реанимацию с отравлением лекарствами в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Двух подростков из Петербурга госпитализировали в реанимацию. Причиной плохого самочувствия детей стало отравление лекарствами. Об этом сообщили в АН «Оперативное прикрытие».

– 3 августа 17-летний школьник оказался в Детской больнице имени Раухфуса. Медики выяснили, что подросток находился дома один. Сначала он, по неизвестным причинам, выпил около 300 миллилитров виски, – уточнили в агентстве,

После этого он заел алкоголь 36 таблетками лекарства от эпилепсии и депрессии. Медикаменты выписали его матери. Зачем молодой человек сделал это, неизвестно, Семья у юноши полная, на учете также не состоит.

На следующий день, 4 августа, около полудня в ту же реанимацию попала шестиклассница. По предварительным данным, девочка поссорилась с матерью. Она также приняла сильнодействующие препараты, выписанные врачом. Школьница находится в реанимации.