Четверо детей попали в больницы Петербурга и Ленобласти в первые дни августа

Дети массово получили травмы в первые дни августа в Петербурге и Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первые дни августа оказались очень травматичными для детей из Петербурга и Ленобласти. Так, четыре ребенка оказались в разных больницах региона. Но, как оказалось, большинство происшествия случились по невнимательности или недосмотру. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

– 3 августа пострадало двое детей. Во Всеволожскую больницу отправили подростка с травмой голеностопного сустава, – пишет издание.

Тем же днем и в то же медучреждение попал десятилетний мальчик. Ему до «мяса» – открытой раны – разодрала ногу кошка. Врачи травму обработали и посоветовали больше не дразнить домашнюю мурлыку.

Вечером, 4 августа, в Детскую больницу имени Раухфуса привезли четырехлетнюю девочку. Ребенок преспокойно катался на карусели, а потом у малышки нашли закрытый перелом плюсневой кости левой стопы. Пятого числа, во Всеволожскую больницу поступила пятилетка с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и закрытым переломом верхней стенки глазницы. У пострадавшей заплыл левый глаз девочки заплыл. Она ударилась о дверной косяк.