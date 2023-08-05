Мужчина под видом сантехника украл 100 тысяч рублей у пожилой петербурженки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

86-летняя пенсионерка накануне обратилась в отделение полиции Невского района Петербурга. Она рассказала, что двое неизвестных вломились некоторое время назад в ее квартиру на улице Подвойского. Мужчины объяснили это необходимостью проверки труб. В итоге, из дома исчезли 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Правоохранители возбудили уголовное дело из-за кражи, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Через несколько дней во время оперативно-розыскных мероприятий полицейский задержали подозреваемого в совершении преступления на Колпинском шоссе. В отделение отправился 32-летний житель Тверской области. У него правоохранители изъяли два мобильных телефона, ключи от автомобиля и две банковские карты. Сейчас сотрудниками петербургских ведомств проводится расследование.