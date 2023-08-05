Мошенники продали петербуржцу песок вместо «Айфона». Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне в полицию Невского района Петербурга обратился 25-летний местный житель. Он рассказал, что нарвался на мошенников. Вместо обещанного новенького яблочного телефона, он получил песок в пакете. К слову, заплатил он за него почти 24 тысячи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Правоохранители возбудили уголовное дело из-за мошенничества, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых: 25-ти, 27-ти и 26-лет. Один из них ранее уже был судим. После обыска в их квартирах правоохранители изъяли четыре банковские карты, 11 сим карт, четыре мобильных телефона, один роутер, две флешки, 17 и семь пустых коробок от «Айфонов» и «Самсунгов» соответственно с песком внутри. Один настоящий яблочный телефон все-таки нашли.