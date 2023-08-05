Инспекторы ГИБДД остановили мирового судью за опасное вождение в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

Инспекторы ГИБДД задержали водителя Toyota на проспекте Красных Командиров в Курортном районе Петербурга. Им, как выяснил «Дорожный инспектор», оказался мировой судья одного из участков Фрунзенского района. Причиной остановки стало опасное вождение с мигалками.

– Сотрудникам служб о странно движущемся автомобиле сообщил местный житель. Заявка поступила на пульт служб в 19:30, – рассказал автор проекта в новой публикации.

Остановить иномарку инспекторам удалось только через полчаса. Около восьми вечера сотрудники ГИБДД предложили водителю пройти медицинское освидетельствование, чтобы убедиться в отсутствии алкоголя в крови. Но автомобилист отказался. За это на него составили административный протокол. Как пишет «Дорожный инспектор», поведение петербуржца не совсем соответствовало статусу жителя культурной столицы.