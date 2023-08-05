Все МФЦ Петербурга начнут принимать документы на апостилирование. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге упрощают систему вывоза документов за границу России. Теперь, например, проставить апостиль и, соответственно, подать документы для получения этой услуги можно будет во всех МФЦ Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Главное управление Минюста России по региона и МФЦ города на Неве подписали новое соглашение о расширении сотрудничества, – уточнили в пресс-службе правительства.

Поэтому уже в августе резко вырастет количество центров, принимающих документы для проставления апостиля. Напомним, что более года бумаги принимались только в трех МФЦ.Теперь к этой работе приступят мобильные офисы госуслуг и 55 физических учреждений. Оплатить пошлину можно там же.

Кроме того, подать документы для апостилирования можно и в Главном управлении Минюста России. Но следует быть внимательными с реквизитами.