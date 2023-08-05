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НовостиОбщество5 августа 2023 15:39

Все МФЦ Петербурга начнут принимать документы на апостилирование

Петербуржцы смогут подать документы для проставления апостиля во все МФЦ
Элеонора КУРЮМОВА
Все МФЦ Петербурга начнут принимать документы на апостилирование.

Все МФЦ Петербурга начнут принимать документы на апостилирование.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге упрощают систему вывоза документов за границу России. Теперь, например, проставить апостиль и, соответственно, подать документы для получения этой услуги можно будет во всех МФЦ Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Главное управление Минюста России по региона и МФЦ города на Неве подписали новое соглашение о расширении сотрудничества, – уточнили в пресс-службе правительства.

Поэтому уже в августе резко вырастет количество центров, принимающих документы для проставления апостиля. Напомним, что более года бумаги принимались только в трех МФЦ.Теперь к этой работе приступят мобильные офисы госуслуг и 55 физических учреждений. Оплатить пошлину можно там же.

Кроме того, подать документы для апостилирования можно и в Главном управлении Минюста России. Но следует быть внимательными с реквизитами.