Беглов поздравил ленинградцев с 96-летием образования области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленобласть в августе 2023 года отмечает свое 96-летие со дня образования региона. В этот раз торжество прошло в Тосно. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей и главу области. К его словам присоединился и директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– В январе этого года Петербург и область отметили 80-летие со дня прорыва блокады. В памятных мероприятиях принял участие Президент Владимир Владимирович Путин, – напомнил глава Северной столицы.

Регионы сегодня реализуют совместные проекты в дорожно-транспортной отрасли, в сфере обращения с отходами. Кроме того, ими разрабатываются увлекательные туристические маршруты. Беглов подарил городу Тосно сертификат на скейт-парк. Подарок профинансирован за счет внебюджетных средств.