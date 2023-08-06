Дождь и жару до 29 градусов прогнозируют в Петербурге 6 августа

В Петербурге ожидаются кратковременные дожди. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В субботу, 6 августа, Петербург находится в зоне теплого атмосферного фронта. В городе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Об этом сообщает главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- В городе температура воздуха составит от 27 до 29 градусов, а в Ленобласти будет от 25 до 30 градусов. Северо-восточный ветер подует со скоростью от четырех до девяти метров в секунду, - написал синоптик в своем телеграм-канале.

Атмосферное давление немного упадет и составит 759 миллиметров ртутного столба и останется около нормы.

В понедельник серьезных изменений в погоде не предвидится, осадков не ожидается. Температура воздуха составит от 31 до 33 градусов.