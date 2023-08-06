Пьяный отец швырнул об землю двухлетнего сына в Петербурге

Малыша госпитализировали в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге пьяный отец бросил на землю двухлетнего сына. Инцидент произошел около пяти часов вечера 5 августа на набережной Смоленки. Малыша с различными травмами отвезли в больницу после сообщения о случившемся в службу 112. Туда позвонила женщина, которая увидела, как ребенок плачет. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- На месте происшествия были задержаны 40-летний неработающий приезжий из Псковской области и его 36-летняяя жена, гражданка Беларуси. Оба были пьяны, у обоих имеются по нескольку административных протоколов, а у мужчины и две судимости, - рассказал источник.

Врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы, ушибы и ссадину в области подбородка. Специалисты оценили его состояние как средней степени тяжести. Отца малыша отправили в отдел полиции, а маму – в больницу из-за сильного опьянения.