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НовостиПроисшествия6 августа 2023 8:36

Завершены поиски без вести пропавшего 8-летнего мальчика в Петербурге

8-летний мальчик в Петербурге уехал на самокате в неизвестном направлении, волонтеры нашли ребенка
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ребенка искали целый день. Фото: "Лиза Алерт"

Ребенка искали целый день. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге завершились поиски восьмилетнего мальчика. 5 августа ребенок уехал на самокате в неизвестном направлении. Родители и близкие забили тревогу. Школьника искали не только сотрудники полиции, но и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Добровольцы разместили на своих ресурсах ориентировки с фотографией ребенка.

- Найден. Жив. Благодарим всех за помощь, - сообщили волонтеры.

Сейчас с ребенком все хорошо, его передали родителям. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Напомним, о пропавшем ребенке было известно, что он голубоглазый и с русыми волосами. В день исчезновения школьник был одел в бирюзовую футболку, голубые шорты и серые кроссовки.