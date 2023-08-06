Петербуржец угрожал изнасилованием 14-летней девочке и присылал ей интимные фото

В полицию обратился знакомый пострадавшей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Невском районе Петербурга восьмиклассница стала жертвой преследователя. Неизвестный мужчина домогается 14-летней девочки. 4 августа к школьнице в автобусе до ТЦ «Мега Дыбенко» подсел неизвестный. Он угрожал изнасилованием и потребовал номер телефона. Девочка испугалась и продиктовала номер своего молодого человека. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- К сотрудникам правоохранительных органов обратился знакомый девочки. Он рассказал обо всем полицейским, - рассказал источник.

Вечером в этот же день на номер, который оставила девочка, стали приходить интимные фотографии в мессенджере. На том конце провода мужчина предлагал ребенку вступить с ним в половую связь. В ситуации разбираются сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Преступник пока не задержан.