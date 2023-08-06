Без вести пропавшую 13-летнюю девочку третий день ищут в Петербурге

Девочка пропала 4 августа. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге третий день ищут пропавшую 13-летнюю девочку. Она ушла из дома 4 августа и не вернулась. К поискам школьницы подключились не только сотрудники полиции, но и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». На свои ресурсах они разместили ориентировку с фотографией ребенка.

- Рост пропавшей девочки – 160 сантиметров. Она худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и светло-серыми глазами, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

В день исчезновения 13-летняя девочка была одета в черную футболку, черно-красные брюки в клетку и черные кеды. Волонтеры ищут добровольцев, которые помогут распространять листовки и в случае необходимости смогут отправиться на поиски пропавшей школьницы.