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НовостиПроисшествия6 августа 2023 10:21

Пожилой мужчина развращал двух школьниц в деревне Ленобласти

Полицейские задержали жителя Ленобласти по делу о развращении детей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские ищут пожилого мужчину, который приставал к двум школьницам. Одной девочке – 14 лет, а другой - 12. Инцидент произошел вечером 5 августа в деревне Бегуницы Волосовского района. Теперь мужчину обвиняют в развратных действиях сексуального характера. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали 56-летнего мужчину. Он оказался местным жителем и был очень пьян, - рассказал источник.

На подозреваемого составили административный протокол и поместили его в изолятор временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, еще одна 14-летняя девочка стала жертвой преследования. Неизвестный мужчина в автобусе потребовал ее номер телефона и угрожал изнасилованием. А потом начал отправлять школьнице интимные фотографии.