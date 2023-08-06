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НовостиОбщество6 августа 2023 11:21

В Москве задержали три самолета, которые должны были вылететь в Петербург

Пассажирам приходится ждать в аэропорту
Анастасия НУРАДИЛОВА
Самолеты в Петербург задержали.

Самолеты в Петербург задержали.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В аэропорту Внуково задерживаются несколько самолетов. В том числе вовремя не вылетели три борта в Петербург. Пассажиры находятся в аэропорту в ожидании своего рейса. Всего под массовую задержку вылетов попали 20 самолетов.

В Северную столицу не могут отправиться лайнеры авиакомпании «Россия», которые должны были вылететь в 10:35, 11:35 и 12:25 по московскому времени. Рейсы задержали примерно на час. По предварительной информации, такая ситуация сложилась из-за атаки беспилотника в Москве.

Напомним, в Турции шестерых детей из Петербурга выселили из лагеря. Дело в том, что их путевки оказались не оплачены из-за обмана туроператора. Родителям пришлось покупать билеты домой для разочарованных путешественников.

5 августа из Турции в России вернулись 68 обманутых школьников. Детский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет.