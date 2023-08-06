Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 августа 2023 11:29

МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 7 августа

При этом, в городе ожидается аномальная жара до 34 градусов
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге будет жарко и ветрено.

В Петербурге будет жарко и ветрено.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге прогнозы погоды с каждым днем становятся все противоречивее. Главный синоптик Александр Колесов недавно сообщил об аномальной жаре 7 августа. Но в МЧС жителей города предупредили о сильном ветре в этот день. Предупреждение публикует Главное управление МЧС России по Петербург со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 7 августа в Петербурге ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Вероятнее всего, в Петербурге будет жарко одновременно с сильными порывами ветра.

- Огромный и сухой теплый сектор циклона в течение всего дня будет определять нашу погоду. В связи с этим в Санкт-Петербурге ждем 32-34 градуса. Скорее всего, это будет самый теплый день за лето, маловероятно что еще такое тепло вынесет к нам с юга, - заявил Колесов.