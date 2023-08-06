Спасатели достали из реки Сясь тело утонувшего рыбака, выпавшего из лодки

Труп мужчины достали спасатели. Фото: t.me/acclenobl

Житель Ленобласти отправился на рыбалку, но любимое хобби завершилось трагедией. 3 августа мужчина выпал из лодки и не смог выбраться из воды. Все произошло на реке Сясь. На место случившегося отправились спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

- Сегодня дежурная смена обнаружила тело мужчины, доставила на берег и передала сотрудникам полиции, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, накануне в Петербурге в гаражах был найден труп мужчины с проломленным черепом. Позже полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Между приятелями возник конфликт, и тогда один из них насмерть забил оппонента молотком. Возбуждено уголовное дело.