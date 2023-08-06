Без вести пропавшего 14-летнего подростка ищут в Курортном районе Петербурга

Мальчик пропал 5 августа. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге ищут 14-летнего мальчика, который ушел из дома и не вернулся 5 августа. Известно, что он пропал в поселке Песочный в Курортном районе. К поискам подключились не только сотрудники полиции, но и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», которые разместили на своих ресурсах ориентировку с фотографией ребенка.

- Рост мальчика – 160 сантиметров. Он худощавого телосложения с темно-русыми волосами и светло-серыми глазами, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

В день исчезновения школьник был одет в серо-зеленую ветровку, черную футболку, спортивные штаны и темные кроссовки. Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые могут помочь в распространении ориентировок и в случае необходимости смогут отправиться на поиски пропавшего ребенка.