Труп женщины нашли в канализационном люке около дачи в Ленобласти

Труп женщины доставали из канализационного люка. Фото: t.me/acclenobl

В канализационном люке в СНТ «Юбилейное-Ручьи» обнаружили тело женщины. На место происшествия выезжали спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

- Спасатели извлекли погибшую и передали сотрудникам полиции, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Как тело оказалось в люке и было ли это убийством – пока не сообщается. Специалистам предстоит установить личность женщины.

Напомним, накануне спасатели доставали из реки Сясь труп рыбака. По предварительной информации, мужчина упал с лодки в воду и утонул. Это произошло еще 3 августа. Но найти тело пропавшего мужчины удалось только через пару дней.