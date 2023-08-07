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НовостиОбщество7 августа 2023 4:46

Желтый уровень опасности в Петербурге объявили из-за жары и ветра 7 августа

Он будет действовать с 11 до 20 часов
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге ожидается сильная жара.

В Петербурге ожидается сильная жара.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге по двум причинам объявили желтый уровень опасности, который будет действовать на территории Северной столицы в понедельник, 7 августа. В городе ожидается сильный ветер одновременно со знойной жарой. Об этом сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

- С 11 часов дo 21 часа 7 aвгуста на теpритoрии Сaнкт Петербуpга объявлeн желтый уровeнь погодной опасности. С 11 дo 20 часoв ожидается сильный ветер поpывами до 15-17 метров в секунду, с 13 до 20 чaсов – очень высокая темперaтура воздуха – от 30 до 33 градусов, - сообщает региональное ведомство.

Петербуржцам объяснили, что желтый – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

К слову, 7 августа – может стать самым теплым днем за все лето. Такие предположения в своем телеграм-канале высказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.