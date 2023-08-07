Аномальная жара до 32 градусов придет в Петербург 7 августа

В Петербурге будет жарко и ветрено 7 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге прошла тропическая ночь. Температура воздуха в ночное время суток не опустилась ниже 23,6 градусов. А с утра 7 августа на погоду будет влиять западная периферия антициклона. Об этом сообщает главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- В регионе ожидается небольшая облачность и обойдется без дождей, в такой ситуации яркие солнечные лучи и плотный ветер южных румбов будут активно повышать показания термометров, - объяснил синоптик.

Воздух прогреется до 30-32 градусов в Петербурге, а в области будет до 33 градусов. Текущий понедельник может стать самым теплым днем с начала лета. Юго-восточный ветер подует со скоростью от пяти до 10 метров в секунду, по словам Леуса. Однако Росгидрометцентр предупреждает о ветре до 17 метров в секунду.