Завершены поиски без вести пропавшего 14-летнего мальчика в Петербурге

Мальчика нашли на следующий день. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге завершились поиски 14-летнего подростка, который ушел из дома и не вернулся 5 августа. Родители забили тревогу. Ребенка искали не только сотрудники полиции, но и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». На их ресурсах появилась ориентировка с фотографией мальчика.

- Найден. Жив. Благодарим всех за помощь, - написали волонтеры под ориентировкой поздно вечером 6 августа.

Сейчас со школьником все хорошо. Его передали родителям. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, но волонтеры не раскрывают подробностей поисков.

Напомним, о ребенке было известно, что в день исчезновения он был одет в серо-зеленую ветровку, черную футболку, спортивные штаны и темные кроссовки. Школьник живет в поселке Песочный Курортного района. Пользователи распространяли ориентировку в соцсетях и переживали за пропавшего мальчика.